الهند تنشر أولى بطاريات "إس 400" في إقليم البنجاب

أعلنت الهند، الثلاثاء، نشر أولى بطاريات منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية، في إقليم البنجاب، شمالي البلاد، ما قد يثير أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة تايمز الهندية، عن مصادر لدى القوات الجوية في البلاد، أن عملية نشر أولى بطاريات "إس 400"، قد اكتملت في ولاية البنجاب.

وأكدت المصادر أن نشر "إس 400" الروسية في البنجاب، سيعزز القدرات الدفاعية الجوية للبلاد.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أن بطاريات المنظومة الدفاعية في البنجاب، بإمكانها مواجهة التهديدات القادمة من الصين وباكستان معاً.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت الهند بدء تسلمها منظومة "إس 400" من روسيا، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على نيودلهي.

ووقعت روسيا والهند عقدا لتزويد نيودلهي بصواريخ "إس 400" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.