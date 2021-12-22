مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وينص القرار على السماح بـ "دفع الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى وتوفير البضائع والخدمات اللازمة لضمان إيصال مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب أو لدعم مثل هذه الأنشطة".

وقال مجلس الأمن في مشروع القرار إن مثل هذه المساعدات تدعم "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان" و "لا تعد انتهاكا" للعقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بطالبان.

ولطالما سعى المجتمع الدولي للبحث عن سبل لتجنب كارثة إنسانية و سط انهيار اقتصادي في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي، والذي أعقبه تجميد الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك الأفغاني المركزي.