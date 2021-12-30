إيران تطلق صاروخاً للفضاء لأهداف بحثية وسط مخاوف غربية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، في خطوة تأتي في ظل مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وفي حين تشدد طهران على الطبيعة العلمية لبرنامجها الفضائي، سبق لدول غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل أن أعربت عن قلقها منه، معتبرة أنه يساهم في تعزيز برنامجها للصواريخ البالستية الذي يثير أيضا انتقادات دول الغرب.

وأتى الإعلان عن إطلاق الصاروخ في وقت تجري طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، والذي انسحبت واشنطن منه أحاديا بعد ذلك بثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم منظمة الدفاعات الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني "أرسل (الصاروخ) حامل الأقمار الاصطناعية +سيمرغ+ (طائر الفينيق بالفارسية) ثلاث شحنات بحثية الى الفضاء"، وفق التلفزيون الرسمي.

وأوضح "خلال مهمة البحث الفضائي هذه، وللمرة الأولى، تم إطلاق ثلاث شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كلم وبسرعة 7,350 آلاف م في الثانية".

وتابع "تم تحقيق أهداف البحث الملحوظة لعملية الإطلاق هذه"، من دون أن يحدد طبيعة هذه الشحنات، وما إذا تم وضعها في المدار.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لعملية انطلاق صاروخ من منطقة صحراوية، مهنئا بـ"إنجاز جديد للعلماء الإيرانيين".

ولم تحدد المصادر الإيرانية المكان الذي انطلق منه الصاروخ. لكن تقارير صحافية أميركية ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي، استنادا الى صور من الأقمار الاصطناعية وآراء من خبراء، أن الجمهورية الإسلامية تستعد لعملية إطلاق صاروخ من مركز الإمام الفضائي في محافظة سمنان (وسط).

- "إطلاق تمهيدي" -

نقل التلفزيون الإيراني عن حسيني قوله إن الإطلاق الجديد كان عبارة عن "إطلاق تمهيدي، وسيكون لدينا اطلاعات عملية في مستقبل قريب".

ويأتي الإعلان عن إطلاق الصاروخ بعد نحو 11 شهرا من تأكيد وزارة الدفاع إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي، ومزوّد بتقنية "أقوى" محرك يعمل بالوقود الصلب.

وهي ليست المرة الأولى تعلن فيها إيران إجراء عمليات إطلاق مماثلة.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في حزيران/يونيو الماضي، أن إيران فشلت في إطلاق قمر اصطناعي الى الفضاء وتعتزم تكرار هذه المحاولة قريبا. الا أن الجمهورية الإسلامية نفت تلك المعلومات في حينه.

كما أعلنت طهران في شباط/فبراير 2020، فشل محاولة وضع قمر اصطناعي للمراقبة العلمية في المدار، في ثاني اخفاق من نوعه خلال نحو عام، بعد فشل محاولة وضع قمر في المدار في كانون الثاني/يناير 2019 أيضا.

الا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في نيسان/أبريل 2020، نجاحه بإطلاق أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم "نور 1"، وحمله صاروخ "قاصد" الى المدار على ارتفاع 425 كلم.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية، إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية من خلال إطلاق أقمار اصطناعية الى الفضاء.

وبعد تجربة الإطلاق الصاروخي الإيرانية في شباط/فبراير 2021، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها "إزاء جهود إيران لتطوير مركبات الإطلاق الفضائي (الصواريخ الفضائية)، نظرا إلى قدرة هذه البرامج على دفع (آليات) تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية قدما".

وأضافت "تطرح مركبات الإطلاق الفضائي مخاوف كبيرة على صعيد الانتشار النووي نظرا لاستخدامها تقنيات تكنولوجية متطابقة مع تلك المستخدمة في الصواريخ البالستية، بما في ذلك الأنظمة البعيدة المدى".

من جهتها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامج الأقمار الاصطناعية هي "حق" لها، ومخصصة لغايات مدنية وبحثية، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي الاطلاق الجديد في وقت تجري إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحياء الاتفاق النووي.

وخاض أطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، ست جولات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأت الجولة الثامنة في 27 كانون الأول/ديسمبر، وستعلّق بين الجمعة والأحد، قبل أن تستأنف الإثنين المقبل.

ورأت الولايات المتحدة الثلاثاء تقدما محتملا في المفاوضات، الا أنها رأت أن هذا التقدم "لا يرقى الى (مستوى) خطى إيران النووية المتسارعة".

وتشدد واشنطن والأطراف الأوروبيون على ضرورة إيران الى احترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي قيّد العديد من أنشطتها.

من جهتها، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق، وضمان عدم إقدام الأميركيين على خطوة مماثلة مجددا.