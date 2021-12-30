توقيف زعيم ديني هندوسي لإهانته غاندي ودعوته للكراهية الدينية

ألقت الشرطة الهندية القبض على زعيم ديني هندوسي لإهانته زعيم الاستقلال الهندي موهانداس غاندي والثناء على قاتله، في خطاب جماهيري.

وقتل المهاتما غاندي على يد متطرف هندوسي في العاصمة الهندية عام 1948، لأنه كان متعاطفا مع المسلمين أثناء تقسيم شبه القارة الهندية من المستعمر البريطاني في عام 1947 إلى الهند وباكستان.

نقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف انديا" الهندية عن ضابط الشرطة براشانت أغراوال قوله إن كاليشاران ماهراج اعتقل في ولاية ماديا براديش وسط البلاد يوم الخميس للترويج للكراهية بين الجماعات الدينية في خطاب ألقاه في وقت سابق هذا الأسبوع.

بحسب تقارير إعلامية، قال مهراج إن "غاندي دمر البلاد... تحية لناتهورام غودسي الذي قتله".

سيحاكم مهراج رسميا أمام المحكمة بعد أن تكمل الشرطة التحقيق. وفي حالة إدانته، يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

اشتدت هجمات المتشددين الهندوس ضد المسلمين والأقليات الأخرى بعد وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014، وفاز بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في عام 2019.

كما تطالب المعارضة باعتقال العديد من الزعماء الدينيين الهندوس من أصحاب الاردية زعفرانية اللون بسبب إلقاء خطابات استفزازية للغاية ضد المسلمين في اجتماع ديني مغلق، يعرف باسم "دارام سانساد"، في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة هاريدوار المقدسة لدى الهندوس، شمالي البلاد.

ودعوا الهندوس إلى تسليح أنفسهم لـ "إبادة جماعية" ضد المسلمين، بحسب شكوى مقدمة للشرطة.

قالت الشرطة في ولاية أوتاراخند، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة مودي، إنها تستجوب المشتبه بهم. لم يتم إجراء أي اعتقالات.

يشكل المسلمون ما يقرب من 14 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.