السلطات الهندية تفتح تحقيقاً بعد إدراج أسماء مئات النساء المسلمات في تطبيق "مزاد"

أعلنت السلطات الهندية فتح تحقيق بعد إدراج أسماء مئات النساء المسلمات في تطبيق "مزاد" باستخدام صور مأخوذة من حساباتهن من مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنهن أو علمهن.

وسجلت شرطة دلهي دعوى بعد تلقيها شكوى من الصحفية عصمت آرا، واسمها مدرج أيضًا في تطبيق يدعى "Bulli Bai"، بحسب مراسل الأناضول.

وتم تحميل مئات الصور لنساء مسلمات على التطبيق عبر موقع تطوير البرمجيات المفتوح "GitHub"، وطُلب من المستخدمين المشاركة في "مزاد".

وقال وزير المعلومات والتكنولوجيا أشويني فايشناو، في تغريدة عبر تويتر، إن "الحساب تم حظره من قبل موقع GitHub وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT) وتقوم السلطات الأمنية بتنسيق المزيد من الإجراءات".

وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم للنساء المستهدفات، مؤكدين أن الهدف من ذلك هو التسبب في معاناة جسدية وعقلية لهن.

ويرى الكثيرون أن الأشخاص الذين يقفون وراء مثل هذه التطبيقات هم من الجماعات اليمينية المتطرفة.