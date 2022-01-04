الهند.. القبض على المتهم بإقامة مزاد لبيع نساء مسلمات على الإنترنت

اعتقلت الشرطة الهدية شابا بتهمة عرض نساء مسلمات للبيع في مزاد مزيف على الإنترنت من دون معرفتهن، حسبما قال مسؤولون حكوميون، في قضية أثارت حالة من الغضب في جميع أنحاء البلاد.

قال ساتيج باتيل، وزير التكنولوجيا في ولاية ماهاراشترا، إن الوحدة الإلكترونية لشرطة مومباي اعتقلت طالبا في كلية هندسة (21 عاما) من مدينة بنغالورو في ولاية كارناتاكا المجاورة، وسجلت قضية ضده.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به، ولم يتضح ما إذا كان هو الذي أنشأ موقع المزاد الإلكتروني.

عرضت صور أكثر من 100 امرأة مسلمة هندية بارزة، بينهن صحفيات وناشطات وممثلات، نهاية الأسبوع الماضي دون إذنهن على أحد مواقع الإنترنت، وتم طرح بيعهن في مزاد مزيف.

كان بين هؤلاء النساء والدة طالب هندي مختفي، والباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

أطلق على الموقع الإلكتروني، الذي حظر في غضون 24 ساعة، اسم "بولي باي"، وهي كلمة عامية مهينة للمسلمين الهنود.

وعلى الرغم من عدم إقامة مزاد أو بيع حقيقي، قالت المسلمات المدرجات على الموقع إن المزاد كان يهدف إلى إذلالهن، وتحدث عدد منهن صراحة عن تنامي القومية الهندوسية في الهند، وانتقدن بعض سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.