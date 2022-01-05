أكثر من مئتي معتقل في الاحتجاجات على رفع أسعار الغاز في كازاخستان

أعلنت الشرطة في كازاخستان أنها اعتقلت أكثر من مئتي شخص في الاحتجاجات التي هزت مدنا عدة في الدولة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وأدت هذه التظاهرات بما فيها تلك التي فرقتها الشرطة في ألماتي، بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء الأربعاء إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 كانون الثاني/يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة 23,00 حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام.

واضافت أن 95 شرطيا جرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في البلد ذي النظام الشمولي.

وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إن المتظاهرين "انجرفوا في القيام باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة السير، و"الإخلال بالنظام العام".

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين من دون جدوى، بالموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال وتثبيته عند 50 تنغ (0,1 يورو) للتر الواحد في المنطقة ، مقابل 120 في بداية العام.

وقال التلفزيون الكازاخستاني الأربعاء إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولا آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. واضاف أنهما متهمان بـ "زيادة سعر الغاز دون سبب"، مما "أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد".