طلب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الأربعاء، المساعدة من تحالف عسكري مدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهزّ البلاد وينفّذها بحسب قوله، "إرهابيون" مدرّبون في الخارج.

وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي "دعوتُ اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي" مضيفًا أن "عصابات إرهابية" تلقّت "تدريبًا عميقًا في الخارج" تقود التظاهرات.

وسبق أن حجبت السلطات خدمة الانترنت وشبكة الهواتف الجوّالة في مجمل أراضي البلاد وأعلنت حالة الطوارئ محليًا في المناطق التي شهدت تظاهرات وهي ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد ومحافظة مانجيستاو والعاصمة نورسلطان.

وأفادت قناة "خبر 24" الكازاخستانية مساء الأربعاء عن تمديد حالة الطوارئ لتشمل مجمل الأراضي على أن تكون ساريةً حتى 19 كانون الثاني/يناير.