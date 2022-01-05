كازاخستان تعلن حالة الطوارئ على كامل أراضيها

أعلنت كازاخستان الأربعاء حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالات "انترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلًا عن بيان أورده التلفزيون الكازاخستاني.

وسبق أن حجبت السلطات خدمة الانترنت وشبكة الهواتف الجوّالة في مجمل أراضي البلاد وأعلنت حالة الطوارئ محليًا في المناطق التي شهدت تظاهرات وهي ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد ومحافظة مانجيستاو والعاصمة نورسلطان.

وأفادت قناة "خبر 24" الكازاخستانية مساء الأربعاء عن تمديد حالة الطوارئ لتشمل مجمل الأراضي على أن تكون ساريةً حتى 19 كانون الثاني/يناير.

وقال مقدّم القناة باللغة الروسية إن حال الطوارئ "ستقيّد حرية التنقل، بما في ذلك وسائل النقل" وستمنع "الأحداث الجماعية والاحتفالات العائلية المرتبطة بالولادات والزيجات والوفيات".

وتابع أن القيود "ستُفرض إثر تدهور الوضع، لضمان الأمن العام وإعادة فرض القانون والنظام وحماية الحقوق وحريات المواطنين".

وأوضح أن في إطار حالة الطوارئ، سيُفرض حظر تجوّل من الساعة 23,00 مساء إلى الساعة السابعة صباحًا.