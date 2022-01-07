وزراء خارجية منظمة الدول التركية يبحثون التطورات في كازاخستان الثلاثاء

يعقد وزراء خارجية منظمة الدول التركية يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري اجتماعا طارئا لبحث آخر التطورات في كازاخستان.

وأكدت مصادر دبلوماسية للأناضول أنّ الاجتماع سيكون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تلكونفرنس) وتم إقراره بعد اتصال هاتفي الجمعة بين وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي.

وبحث الوزيران في اتصالهما، التطورات الأخيرة في كازاخستان، في حين جدد تشاوش أوغلو دعم بلاده لكازاخستان.

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الجمعة، مقتل 26 محتجا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.