كازاخستان.. توقيف رئيس لجنة الأمن القومي المعزول بتهمة الخيانة العظمى

أوقفت سلطات كازاخستان رئيس لجنة الأمن القومي المعزول كريم ماسيموف، بتهمة الخيانة العظمى.

وقالت لجنة الأمن القومي، في بيان السبت، إنه جرى فتح تحقيق بحق ماسيموف، الخميس، بتهمة الخيانة بحسب قانون العقوبات الكازاخي.

وأضافت أنه تم نقل ماسيموف ومتهمين آخرين إلى مركز التوقيف المؤقت.

وعُزل ماسيموف الذي شغل المنصب عام 2016، بقرار من الرئيس قاسم جومرت توكاييف، الخميس، إثر اندلاع موجة الاحتجاجات رفضا لزيادة أسعار الغاز.

كما أٌقيل نائب رئيس لجنة الأمن القومي صمد أبيش أيضا، وهو ابن أخت الرئيس السابق نور سلطان نازارباييف.

ومنذ الأحد الماضي، تشهد كازاخستان احتجاجات على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات والأحداث عن مقتل 26 محتجا وإصابة المئات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في البلاد، الجمعة.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.