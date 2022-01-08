مصرع أكثر من 16 شخصا حاصرتهم الثلوج بمنتجع سياحي في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، مصرع أكثر من 16 شخصا في منتجع سياحي إثر الثلوج الكثيفة التي تسببت بمحاصرة آلاف الأشخاص في إقليم البنجاب.

وقال وزير الداخلية شيخ رشيد في تصريح نقله تلفزيون "جيو نيوز" المحلي إن بلدة موري السياحية الجبلية شهدت "أعدادا هائلة من السياح" هي الأعلى منذ نحو 20 عاما، ما تسبب بحدوث أزمة ازدحام.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية أرسلت عناصر من الجيش لبدء عملية انقاذ عقب مصرع أكثر من 16 سائحا داخل سياراتهم في بلدة موري بسبب التساقط الشديد للثلوج في البلدة الجبلية.

وأضاف الوزير الباكستاني أن "نحو 1000 سيارة علقت من الليلة الماضية؛ تم إجلاء بعضها. كما توفي بين 16 إلى 19 شخصا داخل سياراتهم".

ولفت إلى فرق الإنقاذ ستجلي 1000 سيارة بحلول مساء اليوم فيما ستظل الطرق المؤدية إلى البلدة مغلقة حتى صباح غد".

وحول سبب الوفاة، نقلت قناة جيوز عن راجا رشيد، مسؤول في شرطة البلدة قوله إنه معظم الأشخاص الذي توفوا في موري لم يموتوا بسبب البرد وإنما بسبب أنهم تركوا أجهزة التدفئة داخل سياراتهم مشغلة وناموا".

وتابع "قتلتهم أبخرة أجهزة التدفئة".