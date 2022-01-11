تايوان.. سقوط مقاتلة من طراز F16V في البحر

أفادت وسائل إعلام تايوانية، الثلاثاء، بتحطم مقاتلة من طراز F16V في البحر قبالة سواحل مقاطعة شياي جنوب غربي تايوان.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار فوق السواحل الغربية للبلاد، ظهر اليوم، بحسب بيان للقوات الجوية التايوانية.

وذكر موقع "تايوان إنجليش نيوز" الإخباري المحلي أن مقاتلة من طراز F16V كانت تجري تدريبا على القصف الجوي الأرضي عندما سقطت في البحر قرب بلدة دونغشي.

وأوضح أنه تم إرسال سفن تابعة خفر السواحل ومروحيتين عسكريتين على الفور للبحث عن الطيار "تشن يي" (28 عاما).

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "تايوان نيوز" الرسمية عن القوات الجوية التايوانية قولها، في بيان، إن المقاتلة اختفت عن شاشات الرادار بعد 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة شياي الجوية جنوبي تايوان.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ عقب فقدان الاتصال بالمقاتلة.