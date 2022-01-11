كورونا.. الصين تعلن الإغلاق التام في ثالث مدينة خلال شهر

دخلت مدينة أنيانغ الصينية، الثلاثاء، مرحلة الإغلاق التام بسبب تفشي فيروس كورونا، ليصل عدد السكان المحصورين في منازلهم إلى حوالي 20 مليون شخص في عموم الصين.

وجاء الإعلان عن الإغلاق التام للمدينة التي يسكنها 5.5 مليون شخص، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

وحسب قوانين الإغلاق التام، لن يُسمح للسكان بالخروج من منازلهم، كما سيتم إغلاق المحلات التجارية باستثناء المحلات التي تبيع المستلزمات الضروريات.

وبهذه الإجراءات تصبح مدينة أنيانغ ثالث مدينة صينية تتعرض للإغلاق التام، بالإضافة إلى مدينة شيان التي يعيش سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة مرحلة الإغلاق التام منذ أسبوعين، ومدينة يوتشو التي دخل سكانها الـ1.1 مليون مرحلة الإغلاق التام منذ أسبوع.

ويُعتقد أن حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" في أنيانغ مرتبطة بحالتين أخرتين عُثر عليهما يوم السبت الماضي في مدينة تيانجين، وفقا للوكالة.

وتعد عمليات الإغلاق الحالية هي الأوسع منذ إغلاق مدينة ووهان، ومعظم بقية مقاطعة هوبي في أوائل عام 2020 مع بداية انتشار الوباء.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الصين نهج مكافحة الوباء عن طريق الإغلاق التام للمناطق الأصغر التي تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بالفيروس.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الصين، حوالي 103 ألفا و968، بينها 4 آلاف و636 وفاة، و95 ألفًا و874 حالة تعافي، وفق موقع "ورلدوميتر".