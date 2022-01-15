تسونامي في المحيط الهادي بعد ثوران مهول لبركان نشط

ثار بركان تحت البحر ثوراناً مهولاً بالقرب من دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ اليوم السبت، مرسلا أمواجا ضخمة ارتطمت بالشاطئ دفعت باللناس إلى الإسراع للاحتماء في مناطق مرتفعة.

لم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو مدى الضرر فيما لا تزال الاتصالات مع الدولة الصغيرة تعاني من مشكلة.

أظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا ضخمة ترتطم بالشواطئ في المناطق الساحلية وتحدث دوامات حول المنازل والمباني.

قال الجيش النيوزيلندي إنه يراقب الوضع ولا يزال في حالة تأهب ومستعد للمساعدة إذا طلب منه ذلك.

أظهرت صور الأقمار الصناعية ثورة هائلة. وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ساري المفعول في جميع أنحاء تونغا، وأظهرت بيانات من مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أنه تم رصد موجات بلغ ارتفاعها 80 سنتيمترا (2.6 قدم).

كما أصدرت السلطات في جزر فيجي وساموا القريبة تحذيرا طالبت فيه المواطنين تجنب الخط الساحلي بسبب التيارات القوية والأمواج الخطيرة.

ذكر موقع أيلاندس بيزنس الإخباري أن قافلة من جنود الشرطة والجيش أخلت ملك تونغا توبو السادس من قصره بالقرب من الشاطئ. وكان الملك من بين العديد من السكان الذين توجهوا إلى مناطق أعلى.

وثورة البركان اليوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

نشر مستخدم لموقع توتير، عرف باسم دكتور فاكيلواتونغا تاومويفولو، تسجيلا مصورا يظهر الأمواج وهي ترتطم بالشاطئ.

كتب المستخدم قائلا "يمكنني حرفيا سماع ثوران البركان، يبدو عنيفا جدا"، مضيفا أنها "تمطر الرماد والحصى الصغير، ويغطي الظلام السماء".

في وقت سابق، أفاد موقع ماتانجي تونغا الإخباري أن العلماء لاحظوا انفجارات هائلة ورعد وبرق بالقرب من البركان بعد أن بدأ ثورانه في وقت مبكر أمس الجمعة.

قال الموقع إن صور الأقمار الصناعية أظهرت عمودا من الرماد والبخار والغاز بعرض 5 كيلومترات يرتفع في الهواء إلى حوالي 20 كيلومترا.

على بعد أكثر من 2300 كيلومتر في نيوزيلندا، حذر المسؤولون من أمواج شديدة نتيجة ثوران البركان.

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن بعض أجزاء نيوزيلندا يمكن أن تتوقع "تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ بعد ثوران بركاني كبير".

على جانب آخر، قال مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ إن التهديد الذي تتعرض له ساموا الأمريكية يبدو أنه قد انتهى، على الرغم من احتمال استمرار التقلبات الطفيفة في البحر.

يقع البركان على بعد 64 كيلومترا شمال العاصمة نوكو ألوفا.

في أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015، أدت سلسلة من الانفجارات البركانية في المنطقة إلى تشكيل جزيرة صغيرة جديدة وتعطيل السفر الجوي الدولي إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ لعدة أيام.

يعيش في تونغا حوالي 105 آلاف شخص.