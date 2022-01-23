الرئيس الأرمني يعلن استقالته من منصبه

أعلن الرئيس الأرميني آرمين ساركيسيان، الأحد، استقالته من منصبه.

وقال ساركيسيان في بيان إن أرمينيا تشهد مشكلات سياسية مختلفة، وليس لدي الأدوات اللازمة لمواجهتها.

وأشار أنه بصفته رئيسا للبلاد لا يمتلك السلطة الدستورية القادرة على حل المشكلات الداخلية والخارجية، لافتا أن بعض الجماعات السياسية تستهدفه وعائلته.

وأكد ساركيسيان أن صحته تأثرت سلبا للأسباب المذكورة آنفا.

وتابع: "فكرت مليا وبعد أربع سنوات قررت الاستقالة من الرئاسة، لم يكن القرار عاطفيا، ولكن في إطار منطق معين".

يذكر أن ساركيسيان الذي انتخب رئيسا لأرمينيا عام 2018 تنتهي ولايته في 2025.