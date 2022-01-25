بعد انقطاعه لساعات.. عودة التيار الكهربائي إلى قرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان

عاد التيار الكهرباء إلى جمهورية قرغيزستان فيما يعود تدريجياً إلى أوزبكستان وكازاخستان بعد ساعات من انقطاعه عن ملايين الأشخاص لارتباط الدول الثلاثة بالشبكة نفسها.

وأعلنت وزارة الطاقة في قرغيزستان عودة الكهرباء إلى كلّ أنحاء الجمهورية السوفياتية السابقة بعد الحادث الذي أدّى إلى انقطاع واسع النطاق في التيار وفي كازاخستان وأوزبكستان الجارتين.

وقالت جييدي زوتبيكوفا الناطقة باسم وزارة الطاقة لوكالة فرانس برس "استؤنف الإمداد الكهربائي في كل أنحاء قرغيزستان بعد انقطاعه على نطاق واسع".

بدورها، أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان أنّ "التيار الكهربائي يُعاد الآن بشكل تدريجي إلى مناطق البلاد".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في ألماتي، كبرى المدن الكازاخستانية، أن الكهرباء عادت إلى العاصمة الاقتصادية، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الكهرباء أعيدت إلى مدن أخرى في المناطق الجنوبية للبلاد.

ولم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عاصمة البلاد نور سلطان كونها تتغذّى بالتيار من شبكة أخرى.

وكان مسؤولون في الدول الثلاث أفادوا بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص الثلاثاء بسبب حادث لم تحدّد طبيعته.

وقالت وزارة الطاقة الأوزبكية في بيان على قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" إنّ انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حادث في شبكة الكهرباء في كازاخستان.

وأضافت أنه "نتيجة لحادث كبير في شبكات الكهرباء في جمهورية كازاخستان، انقطع التيار الكهربائي في مدن ألماتي وشيمكنت وتاراس وتركستان والمناطق المجاورة".

وأوضح البيان أنّ "شبكة الكهرباء الأوزبكية، الموصولة بشبكة الكهرباء الموحدة، تضررت نتيجة حادث أدى إلى تغيرات مفاجئة في الجهد الكهربائي والتردّد على 530 خطاً من كازاخستان".

وقال ناطق باسم وزارة الطاقة في قرغيزستان لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن الكهرباء انقطعت "بسبب حادث أثّر على شبكة الطاقة الاقليمية".