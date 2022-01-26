لأول مرة لرئيس إسرائيلي.. هرتسوغ يزور الإمارات الأسبوع المقبل بدعوة رسمية

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيزور الإمارات أواخر الشهر الجاري، بدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب قناة كان الرسمية، فقال هرتسوغ في بيان له يوم أمس الثلاثاء، إنه سيجري أول زيارة لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات الأسبوع المقبل.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة المهمة في وقت يعمل شعبا إسرائيل والإمارات بجد لوضع الأسس لمستقبل جديد مشترك".

وأفادت قناة كان أنه من المقرر أن يعقد هرتسوغ خلال الزيارة اجتماعات مع ولي عهد أبوظبي، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وممثلي الجالية اليهودية في الإمارات.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبوظبي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.