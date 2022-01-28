عجوز ياباني يحتجز ثلاثة موظفي صحة لليلة كاملة ويتسبب بوفاة أحدهم

تمكّنت الشرطة اليابانية صباح الجمعة من دخول منزل مشتبه به وهو رجل ستّيني احتجز عاملين صحيين أحدهم طبيب رهينة طيلة 12 ساعة في فوجيمينو في الضاحية الشمالية الغربية لطوكيو، وفق وسائل إعلامية.

وتوفي الطبيب البالغ من العمر 44 عامًا صباحًا بعد أن نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى، بحسب تلفزيون "ان ايتش كاي" نقلًا عن مصدر في الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام أن ثلاثة عمال صحيين توجهوا إلى منزل الرجل نحو الساعة التاسعة مساء لتقديم تعازيهم له بعد وفاة أحد أفراد عائلته.

وجُرح أحدهم وهو ممرّض أربعيني بعد إطلاق المشتبه به النار عليه. ونُقل إلى المستشفى.

ونُقل ثالث، وهو ثلاثيني إلى المستشفى، بعد أن رُش بالغاز المسيّل للدموع، بحسب وسائل الإعلام.

وكانت الشرطة قبل اقتحام المنزل، على اتصال هاتفيا بالمشتبه به في محاولة لإقناعه بالإفراج عن الرهائن، بحسب وكالة أنباء جيجي.

ولم تؤكّد الشرطة عملية التوقيف لدى اتصال وكالة فرانس برس بها، واكتفت بالقول إن المشتبه به "يتراوح عمره بين 50 و70 عامًا".

وأجلت الشرطة أكثر من مئة شخص من السكان من المنطقة، وأُغلقت المدارس القريبة الجمعة، بحسب وكالة أنباء كيودو.