الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 27 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وفق ما صرح به نادي الأسير الفلسطيني.

وقال النادي في بيانه أن من بين المعتقلين شابين، من بلدة قطنة، شمالي القدس، اعتدت عليهم القوات الإسرائيلية وأصابتهما بجروح أثناء عملية الاعتقال.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية لمنازل المطلوبين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.