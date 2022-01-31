كوريا الشمالية تجري اختبارا لصاروخ باليستي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، أنها أجرت اختبار على صاروخ باليستي من طراز (Hwasong-12 ).

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية (KCNA)، فقد جرى الاختبار مساء أمس الأحد، وأن الصاروخ أُطلق تجاه بحر اليابان، مع الأخذ بالاعتبار أمن وسلامة الدول المجاورة لها.

وخلال شهر يناير/كانون الأول الحالي تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، مع إجراء بيونغ يانغ 7 اختبارات لصواريخ باليستية بما في ذلك تجربتان لصواريخ صوتية.

ومنذ عام 2006 تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا منذ ذلك الحين، بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.

ومدد مجلس الأمن في مارس/ آذار الماضي ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية، حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.