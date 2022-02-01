حماس تشيد بتقرير "أمنستي" الذي يعتبر إسرائيل نظام فصل عنصري

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتقرير من المقرر أن تنشره منظمة العفو الدولية أمنستي، اليوم الثلاثاء، تعتبر فيه إسرائيل نظام فصل عنصري.

وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، في بيان، إن الحركة تنظر بتقدير واحترام جهود منظمة العفو الدولية، لإصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها.

وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد (في الفصل العنصري) في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

واعتبر التقرير مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

وقال إن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة أمنستي، على خلفية إصدار هذا التقرير، هي جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، بسعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي.

ومساء أمس الإثنين، استبقت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التقرير بمهاجمته، قائلة في بيان: "ترفض دولة إسرائيل رفضاً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير الذي يتوقع أن تنشره منظمة العفو الدولية الثلاثاء".

وأعلنت العفو الدولية أنها ستنشر اليوم، تقريرا حديثا بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن التقرير الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم.

وقالت أمنستي: "عمل هذا التقرير الشمولي بطبيعته، على توثيق كيف أن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وستعقد منظمة العفو الدولية مؤتمرا صحافيا، بالقدس الشرقية لعرض التقرير.