آسيان تقرر عدم دعوة وزير خارجية ميانمار إلى اجتماعها المقبل

أعلنت كمبوديا التي تترأس حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، أنها قررت عدم دعوة وزير خارجية ميانمار وونا ماونج لوين، لحضور اجتماعها المقبل في الفترة من 16 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية تشوم سونري، قوله إن "الدول الأعضاء في آسيان لم تتوصل إلى توافق بشأن دعوة لوين لحضور اجتماع وزراء خارجيتها".

وأضاف سونري أن رابطة آسيان طلبت من ميانمار إرسال ممثل غير سياسي لحضور الاجتماع المذكور.

وأشار المتحدث أن قرار عدم دعوة ميانمار لحضور الاجتماع القادم يرجع إلى التقدم البطيء في تنفيذ اتفاق آسيان المكون من 5 نقاط، الذي وافق عليه سابقا جميع أعضاء المجموعة، بما في ذلك ميانمار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد قادة "آسيان" اجتماعا في جاكرتا، لمناقشة الأزمة السياسية في ميانمار، بحضور قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ.

وتوصل الاجتماع إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة، يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل سلامة شعب ميانمار، وتعيين مبعوث خاص لآسيان.

وآسيان منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس الديمقراطية وميانمار (بورما) وكمبوديا.

ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.