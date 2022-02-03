وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي قائد الأسطول الخامس للجيش الأمريكي بالبحرين

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع قائد الأسطول الخامس للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، في البحرين اليوم الخميس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اللقاء حضره أيضا قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الجنرال ديفيد ساعر وكبار مسؤولي البحرية البحرينية.

وأوضحت أنه تم بحث موضوع حماية طرق الشحن الدولية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، حيث تتهم تل أبيب وعدة دول خليجية وغربية إيران بتهديد الملاحة البحرية في المنطقة.

وتعليقا على اللقاء، نقل موقع واللا الإسرائيلي عن غانتس قوله: "انتهيت من زيارة مهمة جدا للأسطول الخامس الأمريكي، برفقة قائد سلاح البحرية الإسرائيلي ديفيد ساعر، وقائد الأسطول الأدميرال براد كوبر".

وتقع قاعدة الأسطول الخامس، التابع للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية، في الخليج العربي على مسافة 200 كلم من الشواطئ الإيرانية.

وأردف: "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي يزداد قوة في السنة الأخيرة، بفضل اتفاقيات أبراهام وانتقال إسرائيل إلى سانتكوم".

وعام 2021، قررت واشنطن ضم إسرائيل إلى القيادة الوسطى الأمريكية (سانتكوم)، وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء ذلك بعد توقيع إسرائيل، في 2020، اتفاقيات إبراهيم لتطبيع علاقاتها مع أربع دول عربية، هي البحرين والإمارات والسودان والمغرب.