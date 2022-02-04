شرطة ميانمار توجه تهمة الرشوة للمستشارة سو تشي

قالت وسائل إعلام محلية في ميانمار، اليوم الجمعة، إن الشرطة وجهت تهمة الرشوة لمستشارة البلاد التي أطاح بها الانقلاب العسكري، أونغ سان سو تشي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية، إن سو تشي تواجه تهمة جديدة بالرشوة بموجب قانون مكافحة الفساد، مضيفة أن العقوبة القصوى لتلك التهمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.

وبذلك يصل مجموع الاتهامات الموجهة ضد سو تشي إلى 11 تهمة، منذ اعتقالها عندما استولى الجيش على السلطة في الأول من فبراير/ شباط 2021، وفق الوكالة.

وحُكم على سو تشي بالفعل بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود فيروس كورونا..

كما تُحاكم زعيمة ميانمار السابقة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عامًا.

وتشمل قضايا الفساد الأخرى المرفوعة ضد سو تشي خمس تهم فساد موجهة إليها تتعلق بإعطاء الإذن لشراء واستئجار طائرات هليكوبتر وتهمة أخرى بالرشوة.



ومن المقرر أن تبدأ محاكمة سو تشي بتهمة تزوير الانتخابات العامة لعام 2020 في 14 فبراير الجاري.

ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.