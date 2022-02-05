الرئيس الصيني يزور كازاخستان سبتمبر القادم

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ، إجراء زيارة رسمية إلى كازاخستان سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت الرئاسة الكازاخية في بيان، السبت، إن الرئيس قاسم جومرت توكاييف التقى نظيره الصيني على هامش زيارته بكين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الجمعة.

وتناول الجانبان علاقات التعاون الاستراتيجي، كما تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من الملفات على الصعيد الدولي.

وأعرب توكاييف عن بالغ شكره لنظيره الصيني على دعم مساعي استعادة الأمن والاستقرار في بلاده، واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل بناء "كازاخستان الجديدة".

كما أكد على رغبة بلاده في استمرار التعاون مع الصين، داعيا نظيره لزيارة كازاخستان في سبتمبر المقبل.

بدوره، أعرب الرئيس الصيني عن استعداده لمواصلة اللقاءات مع توكاييف، مضيفا أنه قبل الدعوة.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.