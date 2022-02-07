أذربيجان تعيد 8 جنود أرمينيين إلى بلادهم

أعلنت اللجنة المسؤولة عن الأسرى والرهائن والمفقودين في أذربيجان، الإثنين، إعادة 8 جنود أرمن إلى بلادهم.

وقالت اللجنة في بيان، إن الجنود الثمانية تم إلقاء القبض عليهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أثناء قيامهم بمحاولة استفزازية في محور مدينة "كلبجر" على الحدود بين البلدين.

وأفادت أنه استجابة لهذه الخطوة ينبغي على أرمينيا تقديم معلومات عن المدنيين والجنود الأذربيجانيين الذين قُتلوا خلال حرب "قره باغ" الأولى في تسعينيات القرن الماضي، ويُعتقد أنهم دفنوا في مقابر جماعية ومعلومات عن مواقع هذه المقابر.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، تطرق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع رباعي عقده عبر فيديو كونفرانس مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إلى وضع المواطنين الأذربيجانيين الذين فقدوا في حرب "قره باغ" الأولى، وتعهد باشينيان بالتعاون بهذا الشأن، كما أيّد ماكرون القضية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.