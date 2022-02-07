أفغانستان.. انهيار جليدي يودي بحياة 12 شخصا على الأقل

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 9 آخرون جراء انهيار جليدي بمنطقة جبلية نائية شمال شرقي أفغانستان، حسب ما أفاد مسؤول أفغاني، الاثنين.

وقال نجيب الله حنيف، رئيس قسم الإعلام والثقافة في مقاطعة "كونار"، إن شخصاً آخر لا يزال مفقوداً إثر الانهيار الجليدي الذي حدث في وقت متأخر من يوم الأحد بالقرب من الحدود الباكستانية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشار حنيف إلى أن السكان في القرى المجاورة هرعوا للمساعدة، مؤكداً أن مسؤولي المنطقة أرسلوا فرق الإنقاذ إلى المنطقة النائية في وقت مبكر من الاثنين.

وأغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان بعد أن اجتاحت "طالبان" أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي على أمل تجنب اندفاع اللاجئين، حيث تستضيف البلاد ما يقرب من مليوني أفغاني فروا خلال أربعة عقود من الحرب.

ورغم أن باكستان أكملت تقريبًا نصب سياج على طول ألفين و670 كلم من الحدود الفاصلة بين البلدين، إلا أن العبور غير الرسمي للحدود لايزال مستمرا.