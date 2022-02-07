إسرائيل.. تقارير عن استخدام برامج تجسس ضد شاهد أساسي في محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك مزاعم بتورط الشرطة الإسرائيلية في استخدام برامج تجسس متطورة ضد شاهد أساسي في قضية فساد متهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يربك المحاكمة ويسلط الضوء على أداة مراقبة إسرائيلية مثيرة للجدل.

يخضع نتنياهو لمحاكمة فساد مطولة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشاوي في ثلاث قضايا منفصلة.

في تقرير أولي أذاعته القناة الـ 13 الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قيل إن الشرطة استخدمت برامج تجسس لجمع المعلومات من هاتف الشاهد بدون الحصول على إذن مسبق وهو ما أثار ضجة.

طالب محامو نتنياهو بإجابات من الدولة بشأن ما تم تجميعه وكيفية ذلك.

أعاد التقرير تنشيط أنصار نتنياهو الذين طالما اعتبروا المحاكمة جزءا من مؤامرة للإطاحة بالزعيم السابق المثير للاستقطاب. حتى خصوم نتنياهو السياسيون، أثار التقرير غضبهم.

قالت الوزيرة بالحكومة الإسرائيلية تمار زاندبرغ عضو الائتلاف الذي أطاح بنتنياهو العام الماضي لراديو الجيش الإسرائيلي، الأحد: "هذا زلزال يبرر تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

وأضافت أن برنامج التجسس الذي من المرجح أن يكون من تطوير إسرائيلي يمثل "نقطة عار".

من جهته، دعا أمنون لورد كاتب العمود في يومية "إسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو إلى إلغاء المحاكمة.

يتوقع أن يدلي شلومو فيلبر الشاهد الذي ذكر أنه تم اختراق هاتفه بشهادته في الأيام المقبلة، ولكن من المتوقع أن يطالب محامو نتنياهو بتأجيل شهادته.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت أي من الأدلة التي يزعم أنه تم جمعها، استخدمت ضد نتنياهو.

لم ترد الشرطة وكذلك محامي نتنياهو على طلب للتعليق. لكن الأسبوع الماضي، اتهم نتنياهو، الذي أطيح به في يونيو/ حزيران الماضي من قبل حكومة ائتلافية جديدة، الشرطة في تغريدة على تويتر باختراق هاتف بشكل غير قانوني "للإطاحة برئيس وزراء يميني قوي".

كما رفضت وزارة العدل الإسرائيلية التعليق.

قال ممثلو الادعاء لمحاميي نتنياهو إنهم "يفحصون بعمق" التقارير، وفقا لاتصالات داخلية اطلعت عليها الأسوشيتدبرس.

جاء التقرير بعد أن ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تعقبت أهدافا بدون تصريح مناسب. الأسبوع الماضي، قالت قوة الشرطة الوطنية الإسرائيلية إنها عثرت على أدلة تشير إلى استخدام غير مناسب لبرامج التجسس من قبل محققيها للتطفل على هواتف مواطنين إسرائيليين. صدمت هذه المعلومات الإسرائيليين وأثارت إدانات من مختلف الأطياف السياسية.

لم تذكر السلطات برامج التجسس التي ربما تم استخدامها بشكل غير صحيح.

لكن تقرير كالكاليست قال إن بعض الحالات على الأقل تتعلق بشركة إن إس أو الإسرائيلية.

إن إس أو هي أشهر صانع لبرامج التجسس الإلكترونية في إسرائيل، لكنها ليست الوحيدة على الإطلاق.

منتجها الرائد بيغاسوس يسمح للمشغلين بالتسلل بسلاسة إلى الهاتف المحمول للهدف والوصول إلى محتويات الجهاز، بما في ذلك الرسائل وجهات الاتصال، بالإضافة إلى سجل الموقع.