أذربيجان تعزز جيشها بوحدات كوماندوز تدربت في تركيا

عززت أذربيجان قواتها المسلحة بوحدات كوماندوز تلقت أغلبها تدريبات في تركيا، وذلك ضمن إطار إعادة تأهيل بنية الجيش.

وتقوم وحدات الكوماندوز بالجيش الأذربيجاني بالتدرب في أصعب الظروف البيئية والجغرافية بهدف ممارسة مهامها الوطنية الصعبة.

وتسعى أذربيجان لجعل وحدات الكوماندوز قوة ردع جديدة ضمن قواتها المسلحة.

وتواصل الوحدات المذكورة تدريباتها ومهامها حاليا في مقر اللواء الواقع بمنطقة "هادروت" المحررة مؤخرا من أرمينيا، الذي افتتح في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويأتي إدراج وحدات الكوماندوز أو ما يسمى أصحاب القبعات الزرقاء في الجيش الأذربيجاني، ضمن إطار إعادة تأهيل القوات المسلحة.

وأواخر 2021، قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، إن العديد من جنود بلاده تلقوا تدريبات في تركيا، وإنهم أعادوا هيكلة الجيش وفق نموذج القوات المسلحة التركية.

وفي هذا الإطار، تلقى العديد من الجنود الأذربيجانيين تدريبات لدى القوات المسلحة التركية، كان آخرها دورة مخصصة لوحدات الكوماندوز، في يوليو/ تموز 2021.