إسرائيل: انتعاش سوق الهواتف النقالة غير الذكية بسبب برنامج "بيغاسوس"

مع انتشار تقارير تفيد بزرع الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس الشهير (بيغاسوس) في هواتف مواطنين ونشطاء وسياسيين وصحفيين، انتعشت سوق الأجهزة النقالة غير الذكية التي لا ترتبط بالإنترنت.

ورغم أن الأجهزة النقالة كانت مفضلة لدى جمهور اليهود المتدينين والذين يشكلون 10 بالمئة من مواطني إسرائيل، إضافة لهؤلاء الذين يخشون من التجسس على هواتفهم، إلا أن الإقبال عليها زاد بعد فضيحة تل أبيب في استغلال الهواتف الذكية للتجسس على المواطنين بالداخل والخارج.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها مطلع العام الجاري: "إن البرمجية تُحمَّل خلسة على الهواتف الخلوية، وبمجرد تحميلها يتحول الهاتف إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والصور ومقاطع الفيديو، والميكروفون، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، ما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال".

وأضافت: "هذه تقنية هجوم متطورة، ومعقدة، وفعالة في اختراق الأجهزة ويصعُب أيضا على المُستهدَف اكتشافها أو منعها".

وفي حين أن البرمجية قادرة على اختراق الهواتف النقالة الذكية، فإنه لم تسجل أي معلومات عن تمكنها من اختراق الأجهزة الخلوية غير المرتبطة بالإنترنت.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى ذلك، يوم الإثنين الماضي، عندما غرد بصورة له على حسابه في "تويتر" وهو يحمل جهاز خلوي غير مرتبط بالإنترنت.

وكتب ليبرمان: "لسنوات حتى الآن، كان الجميع يسألونني كيف أتعايش بدون هاتف ذكي، اليوم الجميع يفهم أنني أتعايش بشكل رائع!".

تزامنت تغريدة ليبرمان مع نشر صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، تقريرا عن اختراق الشرطة الإسرائيلية هواتف نقالة ذكية لنشطاء وسياسيين وصحفيين باستخدام برمجية التجسس "بيغاسوس" دون إذن قضائي.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسماء 26 ناشطا وسياسيا وصحفيا، قالت إنهم كانوا ضحايا لهذا التجاوز القانوني، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تعترف رسميا باستخدام هذه البرمجية، مكتفية بالإشارة إلى أنها قررت استخدام البرمجية، بإذن قضائي، ضد 3 أشخاص، ونجحت باختراق الهاتف النقال لواحد منهم فقط.

وتفحص الحكومة الإسرائيلية مصداقية التقرير، دون أن تقرر تشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى الآن.

غير أن التقارير عكست بنفسها على سوق مبيعات الأجهزة النقالة غير المرتبطة بالإنترنت، والتي لا تسمح بتنزيل منصات المراسلة، التي تعتبر أساسية لاختراق الهواتف النقالة.

وقال موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إنه في حين تهز قضية برمجية التجسس الشرطة والنظام القانوني والسياسي في إسرائيل، فإن ثمة من هم سعداء.

ونقل عن الشركة الإسرائيلية المستوردة لأجهزة شركة "نوكيا" عن تسجيل زيادة بمبيعات الأجهزة غير المرتبطة بالإنترنت بنسبة 200 بالمئة.

واستنادا إلى معطيات الشركة، فقد تم بيع 4 آلاف جهاز هاتف نقال، غير ذكي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين يتم بيع ما بين ألف إلى ألفي جهاز في الأسابيع العادية.

واستنادا إلى أسعار السوق في إسرائيل، فإن الأجهزة النقالة غير المرتبطة بالإنترنت تكلف نحو 10بالمئة من سعر الجهاز الذكي المتوسط.

وما زالت هذه الأجهزة غير المرتبطة بالإنترنت، تشهد رواجا في أوساط المتدينين اليهود، وأيضا من قبل الأشخاص الذين يخشون التنصت على مكالماتهم.

وقال ليئاف رون، مدير نوكيا في شركة هاي غروب الإسرائيلية: "هناك زيادة كبيرة في بيع هواتف الجيل القديم، هناك زيادة جنونية في مبيعات الأجهزة التي تقتصر على الاتصال والرد، زيادة من العدم".

وأضاف رون للموقع: "أكثر من ضعف معدل المبيعات العادي، خلال أسبوع عمل عادي".

وعن مدى فاعلية هذه الأجهزة في منع برمجيات التجسس، أضاف: "يمكن للقراصنة وسلطات إنفاذ القانون فقط الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف مستدركا: "لكن بشكل عام، لا يحتوي الهاتف المميز من الجيل القديم، الذي ليس هاتفًا ذكيًا على محتوى مثل (تطبيقات) فيسبوك وانستغرام، لذلك مسبقًا لا يوجد الكثير من المحتوى الذي يمكن أخذه من الجهاز".

وبيغاسوس هي برمجية تجسس تطورها وتبيعها شركة إن إس أو غروب ومقرها إسرائيل.

ومؤخرا، ترددت تقارير دولية عن استخدامه في اختراق هواتف مسؤولين ونشطاء ومعارضين وصحفيين حول العالم.