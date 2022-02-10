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باكو: الجيش الأرميني يخرق وقف إطلاق النار من جديد

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 10.02.2022 11:19
آخر تحديث في 10.02.2022 12:02
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، إن الجيش الأرميني فتح النار على مواقع أذربيجانية عند الحدود بين البلدين، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن القوات الأرمينية أطلقت نيرانها تجاه المواقع الأذربيجانية في 9 فبراير/ شباط الجاري عند الساعة 22:00 (18:00 تغ).

وأشارت إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على مصادر النيران لمنع الاستفزازات الأرمينية، لافتة إلى أن الوضع كان تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، بعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

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