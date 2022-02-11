علييف: نخطط لتصدير الكهرباء عبر ممر زنغازور

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط لمد خط لتصدير الكهرباء عبر ممر زنغازور المزمع انشاؤه بين أذربيجان وتركيا مرورا بأرمينيا.

وأوضح في كلمة خلال افتتاح محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، قرب باكو، إن هناك اقبالا متزايدا على استيراد الكهرباء من أذربيجان، حسبما أوردته وكالة أذرتاج الرسمية للأنباء.

وأفاد علييف أن بلاده صدرت اجمالي 1.6 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية، إلى تركيا وروسيا وجورجيا وإيران في 2021.

وتابع:" نخطط لتشييد خط جديد يمر عبر ممر زنغاور، يصل إلى جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، ومنها إلى تركيا وإيران".

وأشار إلى أنهم يهدفون لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أيضا عبر تركيا، من خلال الخط الجديد، مضيفا أنه سيكون ثاني خط يصل من بلاده إلى تركيا بعد الخط المار من جورجيا.

وسبق وأن صرح علييف بأن ممر زنغازور لن يكون فقط من أجل الطرق البرية والحديدية والنقل الجوي، بل سيلعب دورا هاما في تصدير الطاقة أيضا.

وبعد حرب قره باغ، وقع الرئيس الأذربيجاني، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برعاية روسيا، على إعلان عرف باسم إعلان موسكو تضمن فتح ممر يربط البر الرئيسي في أذربيجان مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.

وناختشيفان أو (نَخجَوان) إقليم يتبع أذربيجان مساحته تبلغ حوالي 5363 كيلو مترا مربعا، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.