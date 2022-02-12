رئيس تركمانستان يصدر تعليمات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أصدر الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، تعليمات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للبرلمان حول مقترح بهذا الخصوص، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي للدولة، السبت.

وقال محمدوف أمام أعضاء البرلمان: "إذا كنتم تؤيدون بشكل عام السماح للشباب (بتولي دور) في المرحلة الجديدة من نهضة بلادنا وفي إدارة الدولة، فأنا أصدر التعليمات بشأن الانتخابات".

وبعد حصوله على موافقة الحضور خاطب محمدوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالقول: "يمكنكم البدء في الإجراءات الانتخابية وفق دستور وقوانين تركمانستان".