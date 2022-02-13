إيران: الحرس الثوري احتجز سفينتين في الخليج بتهمة تهريبهما الوقود

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن الحرس الثوري احتجز سفينتين في الخليج بتهمة تهريبهما الوقود.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مجتبي قهرماني رئيس القضاء في محافظة "هرمزغان" (جنوب شرق) المطلة على مضيق هرمز قوله إن "السفينتين المحتجزتين حاولتا تهريب 50 ألف لتر من الوقود بطريقة غير قانونية إلى دول خليجية".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "المهربين كانوا يعتزمون نقل شحنات الوقود إلى دول الخليج، والتي تم التعرف عليها ومصادرتها من خلال المراقبة الدقيقة وفي عملية منسقة من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري".

وشدد قهرماني على أن "مكافحة التهريب وخصوصا تهريب الوقود تعد من أولويات سلطات هرمزغان".

واختتم بالقول إن "الجهود في هذا السبيل لا تزال مستمرة من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد".