اليابان.. مراجعة خطط تصريف المياه المشعة المعالجة في محطة فوكوشيما النووية

بدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين بمراجعة الخطط التي وضعت لتصريف مياه مشعة سبق أن عولجت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية المدمرة في البحر، وهي مهمة تأمل اليابان أن تغرس الثقة بشأن سلامة الخطة.

الفريق، المكون من 15 عضوا، سيزور محطة فوكوشيما غدا الثلاثاء، ثم يلتقي مسؤولين بالحكومة، ويتوجه إلى عدة مرافق في مهمته التي تستغرق خمسة أيام.

أعلنت الحكومة اليابانية وشركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية العام الماضي عن خطط للبدء تدريجيا في تصريف المياه التي لا تزال ملوثة، بحلول ربيع عام 2023 بعد مزيد من المعالجة والتخفيف.

هناك مياه مشعة داخل حوالي ألف خزان في المحطة، يقول مسؤولون إنه يجب إزالتها حتى يتسنى إيقاف تشغيل المفاعلات.

يتوقع أن تصل سعة الخزانات إلى 1.37 مليون طن في وقت لاحق هذا العام.

دمر زلزال وتسونامي هائل عام 2011 أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما، ما أدى لانهيار ثلاثة مفاعلات، وإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع.

كما تسربت المياه التي كانت تضخ لتبريد الوقود المنصهر في المحطة.

قوبلت خطة تصريف المياه في البحر بمعارضة شديدة من الصيادين وسكان محليين، وجيران اليابان، ومن بينهم الصين وكوريا الجنوبية.

يشعر سكان فوكوشيما بالقلق من تضرر سمعة منتجاتهم الزراعية والصيدية بشكل أكبر بسبب الخطة.

سعت اليابان للحصول على مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استيفاء عملية تصريف المياه لمعايير الأمان الدولية، واكتساب ثقة البلدان الأخرى.

قال غوستافو كاروسو، مدير مكتب تنسيق الأمن والسلامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين إن المهمة ستساعد "بطريقة موضوعية وذات مصداقية، وعلمية في أن تبعث برسائل شفافة، وتحظى بثقة الشعب داخل اليابان، وخارجها".

وذكر أن الفريق سيراجع تفاصيل المياه وسلامة الصرف، وطرق أخذ العينات، والأثر البيئي.

يقول مسؤولون إن جميع النظائر المختارة للمعالجة قد تقل لمستويات منخفضة باستثناء "التريتيوم" الذي لا ينفصل عن الماء، لكنه غير ضار إذا كان بكميات صغيرة.

ويضيفون "التصريف التدريجي للمياه الملوثة المخففة بمياه البحر في المحيط خلال عقود عملية آمنة."

وأشار كييتشي يوموتو، رئيس قسم التعامل مع حوادث فوكوشيما في وزارة الصناعة اليابانية، إلى مخاوف بشأن سلامة المشروع، قائلا "من المهم للغاية أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعات من أجل تعزيز الثقة العامة."

وقال جونيتشي ماتسوموتو، الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة المياه المعالجة في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، إن الخطة تعطي الأولوية للسلامة العامة، والتأثير على سمعة المنطقة.

وأضاف ماتسوموتو، الذي حضر اجتماعا اليوم الاثنين مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولين حكوميين، "ضمان الشفافية والموضوعية أمر بالغ الأهمية للمشروع. نأمل في تحسين موضوعية، وشفافية العملية على أساس المراجعة".

اتفقت اليابان ووكالة الطاقة الذرية على الانتهاء من تقرير مؤقت حول عملية المراجعة في وقت لاحق هذا العام.