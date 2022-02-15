إسرائيل ترفض طلباً أوكرانياً بتزويدها بمنظومة القبة الحديدة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت طلباً أوكرانياً بتزويدها بمنظومة القبة الحديدة المضادة للصواريخ، خشيةً على علاقة تل أبيب مع موسكو.

وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا تقدمت بالطلب أولاً إلى الولايات المتحدة ثم إلى إسرائيل بشكل مباشر، لكن الأخيرة رفضت، حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا.

ووفقاً للصحيفة فإن طلب كييف بالحصول على المنظومة التي تصنعها إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، جاء العام الماضي، وتم تجديده مؤخرا.

وقالت: "في العام الماضي، وجدت إسرائيل نفسها في وضع معقد، حول أحد الإنجازات التكنولوجية الأكثر إثارة للإعجاب لإسرائيل، القبة الحديدية، ورغبة كييف في الحصول عليها".

وأضافت: "مثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الدعاية الضخمة التي اكتسبتها القبة الحديدية في أعقاب المواجهة العسكرية مع حركة حماس في مايو/أيار 2021 بغزة أكسبتها شعبية هائلة حتى في أوكرانيا".

وأوضحت الصحيفة أن الأوكرانيين بدأوا العمل بنشاط في واشنطن لإقناع المشرعين الأمريكيين، بالبدء في نقل نظام الدفاع الصاروخي إليهم.

وقالت: "طلبت الحكومة الأوكرانية رسميا من حكومة بايدن نقل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا، الربيع الماضي، حين لم يكن الغزو الروسي في الأفق".

لكن إسرائيل، بحسب الصحيفة، أوضحت للإدارة الأمريكية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات القبة الحديدية إلى كييف، بسبب العلاقات مع روسيا.

وتابعت: "الأوكرانيون تحوّلوا في الأشهر الأخيرة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بالدعم الإسرائيلي في توفير النظام".

وذكرت يديعوت أحرونوت أن الأمريكيين مقتنعون أيضًا بالحجج الإسرائيلية وأسقط ذلك نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا تماما.

وتم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل، ولكنه مشروع مشترك مع وزارة الدفاع الأمريكية ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد قوله الأحد الماضي، إن أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل وإنها تنظر في هذا الطلب، دون مزيد من التفاصيل.