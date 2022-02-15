القوات الأذربيجانية ترد على إطلاق نار من طرف أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية أطلقت النار باتجاه مواقعها العسكرية على الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء أن إطلاق النار بين الحين والآخر من قبل القوات الأرمينية وقع في تمام الساعة 18:45 من أمس الإثنين، في منطقة كلبجار بإقليم "قره باغ".

وأوضح البيان أن القوات الأرمينية عاودت أيضاً إطلاق النار في الساعة 01:40 بعد منتصف الليل، باتجاه المواقع العسكرية الأذربيجانية في منطقة "طوفوز قلعة".

وأكد أن القوات الأذربيجانية ردّت مباشرة على مصادر النيران التي استهدفتها.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ".

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل أرمينيا بين الحين والآخر، انتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف وحداتها العسكرية المواقع الأذربيجانية على خطوط التماس.