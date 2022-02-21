الجيش الإسرائيلي يعلن نجاح تجارب منظومة القبة الدفاعية البحرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه أجرى تجارب اعتراض ناجحة لمنظومة القبة الدفاعية البحرية.

وأشار في تصريح مكتوب إلى أن التجارب جرت من سفينة الصواريخ من نوع ساعار 6.

وقال: "أجرى سلاح البحرية في الجيش بالتعاون مع مديرية الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، وشركة رافائيل الإسرائيلية لصناع الأسلحة، بنجاح سلسلة من تجارب اعتراض القبة الدفاعية البحرية، وهي النسخة المُطوَّرة لنظام القُبّة الحديدية انطلاقا من سفينة ساعار 6".

والقُبّة الحديدية، هي منظومة دفاع جوي صاروخي، ضد القذائف قصيرة المدى، والمُسيّرات صنعتها إسرائيل بتمويل أمريكي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "حاكت التجربة عددًا من سيناريوهات التهديدات الحالية والمستقبلية التي تفرض نفسها أثناء مواجهة ما، مثل: الصواريخ، (بما فيها من طراز كروز) والمُسيّرات".

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في التصريح ذاته: "التكنولوجيا التي نطوّرها في النظام الدفاعي الخاص بدولة إسرائيل، توفر لنا حرية عمل حيوية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة والوسائل التي بحوزتهم والقابلة للتطور".

وأضاف: "سنبقى دوما متقدمين عليهم، وسنستمر بإبراز قدراتنا الدفاعية والهجومية، للحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة".