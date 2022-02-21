طهران تعلن تحقيق تقدم كبير في محادثات فيينا

أعلنت طهران، اليوم الإثنين، تحقيق تقدم كبير في المحادثات النووية الجارية في فيينا مع القوى العالمية لإعادة إحياء اتفاق عام 2015.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا باتجاه إحياء الاتفاق".

وأضاف أن الإصرار على رفع جميع العقوبات التي تتعارض مع نص الاتفاق النووي والاستفادة الاقتصادية يعدان من مبادئ طهران خلال محادثات فيينا.

وشدد زاده على مطالبة طهران برفع العقوبات الاقتصادية التي تتعارض مع الاتفاق، قائلا: "أي اتفاق مقبل في فيينا يجب أن يتضمن رفع كل العقوبات الأمريكية بغض النظر عن تسميتها، وهذا لا تنازل بشأنه".

ولفت إلى أن رفع العقوبات أمر مهم وتتابعه بلاده منذ بداية المفاوضات.

على صعيد آخر، كشف زاده عن استعداد طهران لإجراء محادثات مع دول الجوار، في إشارة للسعودية.

وقال: "إن تحقيق نتائج في المفاوضات مع السعودية "مرهون بتواصل المباحثات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض".

واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، وكان يفرض قيودا على برنامج طهران النووي للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.