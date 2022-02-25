أضرار بشرية ومادية في زلزال قوي يهز غرب أندونيسيا

وقع زلزال قوي قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 على الأقل وإلحاق أضرار مادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة ووقع على بعد حوالي 66 كم شمال غرب بوكيتنغي، وهي بلدة جبلية في مقاطعة غرب سومطرة. وكان على عمق حوالي 12 كم تحت سطح الأرض.

قال سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، إن ما لا يقل عن شخصين لقيا مصرعهما في منطقة غرب باسامان -وهي أقرب منطقة من مركز الزلزال- وأصيب 20 آخرون بجروح بسبب انهيار عشرات المنازل والمباني. وأضاف أن الزلزال تسبب أيضا في انهيار أرضي في المنطقة.

قال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي لكنه حذر من توابع محتملة.

أظهرت تقارير تلفزيونية أن الزلزال القوي أدى إلى نزول السكان المذعورين إلى الشوارع في بادانغ، عاصمة مقاطعة سومطرة الغربية، وإجلاء مرضى من مبنى مستشفى في غرب باسامان.

كما ورد أن السكان في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين شعروا بالزلزال. وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا لبعض السكان في الشوارع بعد أن تمايلت الأبراج الشاهقة في كوالالمبور لبضع ثوان. وأفاد شهود عيان أنهم رأوا أبوابهم وكراسيهم تهتز والصور واللوحات المثبتة على الجدران تتحرك.

قال هامسواردي، رئيس منطقة غرب باسامان، إن زلزال الجمعة تسبب في أضرار لعشرات المنازل والمباني، بما في ذلك مكتبه. لا تزال السلطات تجمع المعلومات حول الحجم الكامل للضرر في المناطق المتضررة.