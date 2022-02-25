هآرتس: إسرائيل محقة بإدانة التدخل العسكري الروسي لكنها "دولة احتلال"

اعتبرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل كانت محقة في إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، لكنّها أشارت إلى أن تل أبيب تُمارس في ذات الوقت الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في افتتاحيتها، الجمعة: "ليس لدى إسرائيل أي سبب للتدخل في حروب ليست لها، ناهيك عن أن إدانة العدوان والاحتلال الروسي قد تبدو غريبة بعض الشيء من قِبَل (وزير الخارجية يائير لابيد) عضو مجلس الوزراء رفيع المستوى، في دولة احتلت منذ ما يقرب من 55 عاما احتلالا عسكريا ملايين المواطنين المحرومين"، في إشارة للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وغزة.

وأدانت إسرائيل، الخميس، على لسان لابيد، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للنظام الدولي.

وقالت الصحيفة: "تصريح رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الخميس بأن قلوبنا مع مواطني أوكرانيا، وستحشد إسرائيل لتقديم المساعدة الإنسانية حسب الحاجة، وإدانة وزير الخارجية يائير لابيد للغزو الروسي بداية جيدة للسياسة الإسرائيلية، ولكنها لا يكفي".

وأضافت: "لما يقرب من 14 عاما، منذ حرب 2008 مع جورجيا، عندما غزت روسيا برئاسة فلاديمير بوتين دولة مجاورة لأول مرة، ظلت إسرائيل صامتة، كذلك في عام 2014 أيضا، عندما غزت روسيا شرق أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم".

وتابعت: "التخوف مفهوم، إن بوتين مسؤول عن مصير مئات الآلاف من اليهود، وأصبحت روسيا في السنوات الأخيرة لاعباً مهماً في الشرق الأوسط، تُحلق طائراتها الحربية في سماء سوريا".

وأكملت: "مع ذلك، لم تعد إسرائيل قادرة على دفن نفسها في صمت، تُقاتل الأمة الأوكرانية، التي تتعرض الآن للهجوم، منذ بداية القرن العشرين من أجل استقلالها السياسي والثقافي، ومات الملايين من شعبها في الحروب ومن الجوع والقمع، هذه الأمة تستحق تعاطف إسرائيل ودعمها المعنوي".

واعتبرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي يُحسن صنعا حين يدين الرئيس الروسي أيضا.

وقالت في إشارة الى انتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة: "هذا لا يتعلق فقط بالأخلاق التاريخية، على الرغم من انتهاكاتها للقانون الدولي، تطمح إسرائيل إلى أن تكون جزءا من العالم الغربي وعضوة في مجتمع الديمقراطيات، عندما يَخرج بوتين بشكل صارخ وواضح ضد حق الدولة المستقلة (أوكرانيا) في تحديد طريقها بالوسائل الديمقراطية، فهناك جانب واحد فقط يمكن لإسرائيل أن تختاره".

وأضافت الصحيفة: "يجب على إسرائيل أن تختار الجانب الصحيح من التاريخ".

وتتبنى صحيفة هآرتس، اليسارية، موقفا معلنا، برفض الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة وغزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأثارت العملية العسكرية الروسية غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.