اختفاء ناشط إيراني بعد انتقاده مشروع قانون لتشديد سياسات الإنترنت في البلاد

اختفى ناشط إيراني بعد انتقاده مشروع قانون تطبيق سياسات إنترنت شديدة التقييد، حسبما أعلنت عائلته يوم السبت.

اختفى حسين روناغي، المدون والناشط في مجال حرية التعبير، الأربعاء بعد أن انتقد مشروع قانون في البرلمان للحد من الوصول إلى الإنترنت في البلاد، معروف باسم "قانون حماية المستخدمين". تعرض الاقتراح لانتقادات العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وليس هناك معلومات عن موقع روناغي أو حالته.

المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة، قال في مارس/ أذار من العام الماضي، إن وسائل التواصل الاجتماعي في إيران "جامحة" ولا ينبغي "الاستسلام للعدو".

في تغريدة حديثة، قال روناغي: "خطة الحماية كانت قرارًا اتخذه النظام بأكمله بناءً على طلب زعيم الجمهورية الإسلامية الذي قال: "يجب التحكم في الفضاء الافتراضي".

قال حسن شقيق روناغي، وهو أيضًا ناشط، في تغريدة على تويتر إن حسين اختطف. وقال إن شقيقه تلقى عدة مكالمات هاتفية من مجهول في الأيام التي سبقت اختفاءه.

كما قال حسن روناغي إن شقيقه بحاجة إلى رعاية طبية لأنه يعاني من أمراض تؤثر على العديد من أعضائه، بما في ذلك كليتيه.

وأضاف: "كل ما يحدث لحسين هو مسؤولية ديوان القيادة العليا و(الحرس الثوري) والقضاء".

قال رضا روناغي، والد الشقيقين، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية تبث من الخارج، يوم الأربعاء، إن خامنئي مسؤول بشكل مباشر عن حياة نجله.

بعد يوم من ظهور تقارير أولى عن اختفائه، ادعى نشطاء حقوق الإنسان أن قوات الأمن دخلت منزل حسين روناغي وأخذت جهاز كمبيوتر محمول ودفاتر.

لم يتم الانتهاء بعد من صياغة تشريع الإنترنت المقترح لكن في تتنفيذه في شكله الحالي، فقد يؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت ومواقع دولية مثل أنستغرام