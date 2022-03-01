خامنئي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الأوضاع في أوكرانيا

حمّل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في أوكرانيا والتدخل العسكري الروسي فيها.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها إلى الشعب الايراني، الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية.

وقال خامنئي إن أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية، متهما واشنطن باختلاق الأزمات والتغذي بها.

وأضاف: "الولايات المتحدة جرّت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة وتغيير الحكومات".

وتابع: "نعارض الحروب وقتل الشعوب وتخريب البنى التحتية أينما حدث ذلك وهذا موقفنا الثابت".

وفي السياق، أعلن المرشد الأعلى الإيراني دعمه لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأردف: "ندعم وقف الحرب في أوكرانيا، وهذا يتحقق عبر التعرف على جذور الأزمة التي تكمن في التدخل الغربي هناك".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.