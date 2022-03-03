أرمينيا تختار فاغن خاتشاتوريان رئيساً جديداً خلفاً للرئيس المستقيل أرمين سركيسيان

انتخب البرلمان الأرميني مرشح حزب "العقد المدني" الحاكم فاغن خاتشاتوريان رئيساً جديداً للبلاد، خلفا للرئيس المستقيل أرمين سركيسيان.

وشهد البرلمان المكون من 105 نواب جلسة تصويت ثانية الخميس، وصوت 71 نائبا لصالح خاتشاتوريان (63 عاما)، المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة.

ولم يحصل خاتشاتوريان في جلسة التصويت الأولى التي جرت أمس الأربعاء، على الأصوات المطلوبة.

وبموجب الدستور الأرميني، البرلمان هو من يمنتخب رئيس البلاد.

في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سركيسيان استقالته، مشيرا إلى أنه لا يمتلك الأدوات اللازمة للتأثير في السياستين الداخلية والخارجية.