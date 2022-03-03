ألمانيا تطلب من الأمم المتحدة نشر تقرير خاص أعد حول الأويغور

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجلس حقوق الإنسان إلى إصدار تقرير تم إعداده حول وضع أقلية الأويغور المسلمة في الصين وما تتعرض له من اضطهادات.

وقالت بيربوك في كلمة مصورة أمام المجلس في جنيف اليوم الخميس، إن المجلس بحاجة إلى "المزيد من الشفافية".

وأضافت "نشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على نشر تقريركم عن احتجاز أفراد من الأويغور، وندعو بيجين للسماح بالوصول بشكل غير المقيد إلى هناك".

قال دبلوماسيون في جنيف إن التقرير عن الوضع في منطقة شينجيانغ الواقعة غربي الصين "جاهز أو اقترب من ذلك للغاية منذ أشهر."

أقر مكتب ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتأخير في إصدار التقرير.