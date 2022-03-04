تفجير إرهابي في مسجد شيعي في باكستان يخلف 45 شخصًا على الأقل في

قتل 45 شخصاً على الأقل وأصيب 65 آخرين، في انفجار قنبلة داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة.

قال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان إن العنف بدأ عندما فتح مهاجمان مسلحان النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة. قتل مهاجم وشرطي في الاشتباك وأصيب مسؤول آخر في الشرطة. ثم ركض المهاجم المتبقي داخل المسجد وفجر قنبلة.

قال المسؤول بالشرطة المحلية وحيد خان إن الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار لأداء صلاة الجمعة. وأضاف أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

هرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة ونقل الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينغ، حيث عمل الأطباء بجهد شديد على انقاذ المصابين. قال شهود عيان إن ما لا يقل عن 150 مصليا كانوا داخل المسجد وقت الانفجار.

لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الانفجار، لكن تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة طالبان الباكستانية العنيفة نفذا هجمات مماثلة في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان المجاورة.

كان شايان حيدر، الذي شهد الحادث، يستعد لدخول المسجد عندما ألقى به انفجار قوي إلى الشارع.

قال: "فتحت عيني وكان هناك غبار وأجساد في كل مكان".

سادت الفوضى في قسم الطوارئ بمستشفى ليدي ريدينغ، حيث كافح الأطباء لنقل العديد من الجرحى إلى غرف العمليات. تجمع مئات من أقارب الضحايا خارج قسم الطوارئ، وكثير منهم ينتحبون ويضربون صدورهم، مطالبين بمعلومات عن أحبائهم.

خارج المسجد، احتشد مسلمون شيعة في الشوارع المطوقة. ومسجد كوتشا ريسالدار من أقدم المساجد في المنطقة، وقد سبق إنشاء باكستان عام 1947 كوطن منفصل لمسلمي شبه القارة الهندية.

والإمام العلامة إرشاد حسين خليل، وهو زعيم شيعي شاب بارز، من بين القتلى. سمع دوي صفارات سيارات الإسعاف في أنحاء المدينة.

وسرعان ما أدان رئيس الوزراء عمران خان التفجير.

شهدت باكستان في الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في أعمال العنف. وقتل العشرات من العسكريين في عشرات الهجمات على مواقع للجيش على طول الحدود مع أفغانستان. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكثير منها. ويقول محللون إن عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي شجعت حركة طالبان الباكستانية على تنفيذ هذه الهجمات.

حثت باكستان حكام أفغانستان الجدد على تسليم متمردي طالبان الباكستانيين الذين يشنون هجماتهم انطلاقا من أفغانستان. وتقول حركة طالبان الأفغانية إن أراضيها لن تستخدم لشن هجمات ضد أي شخص، لكنها حتى الآن لم تسلم أي من المتمردين الباكستانيين.