"أوقفوا بوتين".. مظاهرة في طوكيو احتجاجا على التدخل الروسي في أوكرانيا

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليابانية، طوكيو، السبت، احتجاجا على التدخل الروسي العسكري ضد أوكرانيا.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "أوقفوا الحرب. احموا أرواح الناس."، كما رفع بعضهم لافتات مكتوب عليها: "نقف مع أوكرانيا"، وحمل آخرون صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكتوب عليها: "أوقفوا بوتين".

وأعاد القصف الروسي لمحطة نووية في أوكرانيا الجمعة، وتهديد بوتين الضمني بشن حرب نووية إلى أذهان اليابانيين الهجمات النووية التي عانوا منها في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما قصف الولايات المتحدة هيروشيما وناغازاكي.

وقالت ربة المنزل يوكيو أسانو، وهي من بين المشاركين في الاحتجاج، "إنه لأمر مروع جدا" ما يحصل في أوكرانيا.

وشارك في الاحتجاج الذي هو واحد من أكبر الاحتجاجات في طوكيو في السنوات الأخيرة، متظاهرون من أوروبا وروسيا، حيث جابوا شوارع مقاطعة أوموتيساندو، وارتدى العديد منهم زيا باللونين الأصفر والأزرق، وهما لون العلم الأوكراني، تعبيرا عن تضامنهم مع أوكرانيا.

وقال إيغور، وهو مهندس برمجيات روسي، فضل ذكر الاسم الأول فقط لتجنب الانتقام، "نحن بحاجة إلى إنهاء الديكتاتورية. هذا النوع من المواقف سيأخذنا إلى طريق مسدود".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.