روسيا تعلق جميع الرحلات الدولية باستثناء بلاروسيا

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت"، السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء المتجهة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، اعتبارا من 8 مارس/ آذار الجاري.

ويأتي قرار أكبر شركة طيران مملوكة للدولة، بعد أن أوصت هيئة النقل الجوي الروسية "روزافياتسيا" شركات الطيران المحلية التي لديها طائرات مستأجرة أجنبية بوقف رحلات الركاب والبضائع إلى الخارج.

وقالت "الخطوط الجوية"، في بيان، إن القرار ستطبقه شركتا طيران "أفرورا" و"روسيا"، التابعتان لـ"أيروفلوت".

وأرجعت الشركة قرارها إلى "الظروف التي تعوق تشغيل الرحلات الجوية".

وأوضحت أنها ستواصل تشغيل الرحلات الجوية داخل روسيا بشكل كامل، باستثناء مدن الجنوب، التي تم تعليق الرحلات منها وإليها في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أنها اعتبارا من 6 مارس الجاري، ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب لرحلات جوية دولية موعد عودتها إلى روسيا بعد 8 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أن الشركة ستحاول العمل على تنظيم عودة لركابها العالقين في الخارج بعد موعد إنهاء الرحلات (8 مارس 2022).

والاثنين، أعلنت موسكو إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات من 36 دولة، ردا على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية، التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في البلاد.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.