بينيت يعود إلى تل أبيب بعد لقائه بوتين في الكرملين والمستشار الألماني في برلين

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح الأحد، إلى تل أبيب، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في إطار محاولة توسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد مكتب بينيت نبأ عودة الأخير إلى إسرائيل، مشيرا في بيان إلى أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة سيقام في موعده صباح الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وعلى نحو استثنائي غادر بينيت إسرائيل "بشكل سري"، خلال عطلة السبت (مقدسة لدى اليهود)، على متن طائرة خاصة عادة ما تستخدمها الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، متوجها إلى موسكو.

والتقى بينيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في لقاء استمر لنحو 3 ساعات وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي لم تسمه أنه جرى التنسيق للزيارة مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بشكل مسبق.

وحضر اللقاء وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي زئيف ألكين (من أصل أوكراني)، الذي ساعد في ترجمة الحوار بين بوتين وبينيت، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في بيان إن اللقاء بحث الوضع في أوكرانيا، ورفض التطرق إلى تفاصيل اللقاء، وكذلك فعل مكتب بينيت الذي أشار إلى أن "القضية حساسة بشكل خاص".

وعقب اللقاء هاتف بينيت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي لإطلاعه على ما دار مع بوتين، كما أجرى مكالمة هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن موسكو، غادر بينيت إلى برلين، وهناك التقى المستشار الألماني شولتس لمدة 90 دقيقة، حيث ناقش الاثنان عدة قضايا، بما في ذلك جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، عرض بينيت على بوتين وساطة إسرائيلية لحل الأزمة بين موسكو وكييف، لكن الأخير رفض ذلك، بحسب إعلام عبري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.